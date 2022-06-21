中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，沒想到卻讓總統蔡英文民調逆向上升1個百分點。今（21）日台灣民意基金會公布6月份的最新蔡英文聲望民調，4成7贊同蔡英文處理政務的方式，4成2不贊同，贊同者比不贊同者多約5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體來看，蔡英文聲望持續走低，最直接的衝擊就是，執政黨在年底九合一選舉中少了強大的防護罩。

游盈隆指出，蔡英文民調與上個月相比，並沒有明顯起伏，因為Omicron疫情嚴重爆發，所以讓蔡政府的防疫表現不再讓人民津津樂道，蔡英文的民調也開始下跌，雖然中國大陸禁止台灣石斑魚的效應讓她逆向上升1個百分點，但蔡英文已經連續3個月民意支持度低於50%，而蔡英文聲望持續走低，將是影響選舉過程與結果的重要變數，游盈隆指出，最直接的衝擊就是，「民進黨將不再能高舉傑出防疫表現的大旗衝鋒陷陣，執政黨在2022九合一地方選舉中少了強大的防護罩」。

同時，這份民調也調查行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現，結果發現，有4成6民眾滿意、4成6不滿意，游盈隆強調，雖說是一半一半，但是非常不滿意者有2成4，非常滿意者卻只有1成1，這對蘇貞昌的內閣來說，絕非好消息。