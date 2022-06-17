6月是一年一度全球同志驕傲月（pride month），本週男星李岳在17LIVE人氣直播訪談節目《李岳Fun4夜》調整為6月17日（五）晚間10點播出，將邀來人氣男團五堅情小賴（賴晏駒）一起暢聊表達對2022同志驕傲月的支持，李岳對小賴多支MV中的BL故事劇情及對戲男生很好奇，準備好好問問和MV當中和每位搭檔演員的互動祕辛，節目中也將邀請幾位支持同志的LIVER，上線互動翻唱小賴的歌曲。

常在娛百狼人殺碰到的夥伴小賴（賴晏駒）在李岳心中一直是「高級玩家」，節目效果也都做得很好，每次錄影只要看到小賴和偉晉，李岳就安心這集一定是很好笑的，笑說和小賴在狼人殺都常互相看不出來，時常小賴是好人時，都猜不出李岳是狼，或隱藏角色例如雙方都是狼，李岳會看不出小賴是同伴！由於小賴也是主持經驗豐富，李岳不擔心主持棒被搶走：「我不擔心啊，他如果要把主持棒搶走也OK，相信他也可以把節目做得很有趣好笑，我一點都不擔心，反而會想讓他盡情發揮。」

每週在17LIVE《李岳Fun4夜》總能看到李岳讓來賓輕鬆一吐心裡話，日前節目上連線對談轉戰主持表現亮眼的啦啦隊女神峮峮，李岳幫大家提問下，·不但讓峮峮默默就把粉絲在IG提出的問題都回答完，峮峮還講出不少心底話，例如她有段工作上情緒低潮，當時是靠著一位貼心的好友藉著把自己的貓送來陪伴峮峮兩三個禮拜，讓貓醫生療癒治好了峮峮，峮峮現在自己也養了一隻愛貓pepper（胡椒），解密了她養貓的緣由;峮峮跳啦啦隊表現搶眼，網友問她會不會加入《全明星運動會》，峮峮直說「不可能，因為全明星跟飢餓遊戲時段是對打！」

《李岳Fun4夜》近來常感覺增設了「星座台」環節，李岳對星座分析都讓來賓驚嘆，好奇他竟是星座專家，李岳聽到牡羊座峮峮、上升天蠍、月亮水瓶，立刻準確說出峮峮個性特質，應該常讓身邊人感覺像活在自己世界的外星人，不在乎的事情沒在care，不但峮峮承認他說的對，笑說在一旁的經紀人聽到猛點頭。

李岳為峮峮分析起交男友時各星座男生特質，峮峮坦言自己會盡量不碰「天蠍男」，顧慮原因是自己碰過和身邊認識的一些摩羯男都屬於惦惦吃三碗公，檯面上看來很乖務實顧家，但私下卻滿多女性好友，還說「獅子男」她也不行，因為獅子男很黏，自己屬於無法承受男友很黏，峮峮透露自己加入啦啦隊前，其實也屬於交往時很黏人的，後來才發現自己一個人做很多事情的快樂，現在變成不喜歡把自己大多時間用在跟另一半相處上，節目觀眾不少獅子男連忙上線留言抗議，有說「怎麼否定了世界十二分之一的人口」「其實獅子好吃不黏牙」，兩人很怕點燃各星座怒火，連忙結束星座台環節，強調大家都很棒，大家都會遇到自己合得來的星座的。