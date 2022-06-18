嘉縣新港奉天宮媽祖2016年分靈到東沙太平島，18日回鑾新港奉天宮。（張亦惠攝）

嘉義縣新港奉天宮媽祖2016年分靈到東沙太平島，18日回鑾新港奉天宮，地方人士到場迎接。（張亦惠攝）

嘉義縣新港奉天宮媽祖2016年分靈到東沙太平島，18日由高雄一港口媽祖（藍帽）陪同，回鑾新港奉天宮。（張亦惠攝）

嘉義縣新港奉天宮媽祖2016年底分靈到南沙太平島護佑官兵，今年首次返台，搭乘巡防艦、轎車海陸接駁上千公里，18日中午抵達奉天宮牌樓前，新港在地社團輪番上陣迎接，奉天宮媽祖及陪同前來的高雄一港口媽祖一同搭上鑾轎後入廟，預計7月3日再從高雄搭巡防艦回太平島。

6年前因南海主權議題敏感，奉天宮媽祖低調分靈到太平島，18日信徒盛大迎接媽祖返回奉天宮。奉天宮董事長何達煌今天清晨帶理監事搭車到高雄接駕，廟方及新港鄉長林茂盛、大林鎮長簡志偉、奉天宮媽祖鐵衛總召集人呂文正、多位議員及地方人士在奉天宮牌樓前迎接，報馬仔也前來帶路，哨角隊、陣頭、志工團、婦女會、太子團等輪番接駕，非常隆重、盛大。

奉天宮廟方團隊清晨就出門前往高雄接分靈到太平島的媽祖回鑾，神奇的是，自高雄出發後竟開始下起雨，廟方人員表示，有一說是為媽祖「洗塵」，過了台南後一路太陽高照，直到安座入廟。

迎奉媽祖上太平島的前太平島指揮官、現任海巡署東南沙副分署長王茂霖說，媽祖駐駕太平島發揮神力，人安、事事都平安，看到在台信眾及奉天宮熱情的歡迎，非常感動，也祈願媽祖繼續保佑永固海疆、永盛太平。

奉天宮董事長何達煌表示，媽祖預計在奉天宮駐駕到7月1日啟程前往高雄，7月3日搭乘巡防艦返回太平島，感謝海巡弟兄固守太平島，太平媽祖護守最南端國疆，祈求媽祖庇佑國家風調雨順太平，大家大發財，疫情早日消散，特別訂做肖楠香讓太平島媽祖帶回使用。