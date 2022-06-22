無敵星星沒有用！確診康復仍有可能二度感染，醫師黃軒表示，確診後的2至2.5個月再次感染的機率很高，且和第一次染疫相比，再度感染的住院率增9.5％、死亡率增2.38％、出現後遺症的機率更一口氣大增19.6％。不過，美國研究顯示，只要打滿三劑疫苗，再度感染的保護力達68%，因此打疫苗是很重要關鍵。

黃軒今在臉書發文說，Omicron病毒除了傳播力增加外，再次感染的風險也增加了。根據英國國家統計局（ONS）2021年12月20日至2022年1月9日的數據顯示，Omicron重複感染的風險為Delta的16倍。

黃軒指出，一則美國研究分析560萬個病例資料，其中有25萬人為首次感染、3萬多人屬於再次感染，而控制組（沒有確診的病人）則有53萬人左右。該研究計算出第二次感染的比例為12.29％、第三次感染的比例為0.76％、第四次以上感染則是0.08％。

黃軒坦言，該研究也發現，第一次至第二次感染的間隔天數約落在79天，第二次感染至第三次感染的間隔則是65天，顯然如果感染了新冠肺炎，在2至2.5個月內再次感染的機率很高，且出現第三次感染的時間會比第二次感染還來得短。

黃軒透露，再次感染對於身體各個器官或身心都可能出現影響，根據研究，再度感染恐增加12.1％的精神壓力、5％的肺臟疾病、5％的心臟疾病、3.6％的神經疾病、3.3％的心力憔悴、2.6％的血液疾病與2.2％的糖尿病。

黃軒也說，與第一次感染比起來，再度感染的住院機率增加約9.5％、死亡率增加2.38％、出現後遺症的機率增加19.6％。此外，另有研究顯示，再次感染得到至少1個後遺症的機率，會隨著感染次數越多而上升。第一次感染留下後遺症的機率約8.4％、第二次感染則上升至23.4％、第三次以上則是36.3％。

黃軒表示，美國CDC的研究指出，在Omicron病毒流行期間，打滿兩劑疫苗預防再度感染住院的保護力為35％，但若打了三劑疫苗，保護力則會上升到68%，因此疫苗接種、特別是打第三劑加強針是很重要關鍵。