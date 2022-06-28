新冠疫情延燒2年多，蔡英文政府防疫措施仍缺乏健全的無障礙服務，身心障礙者接連面臨自我快篩、確診回報、視訊診療、1922通話等困難，整個流程充斥不友善。民眾黨立委高虹安（右三）28日與相關民團代表，一同呼籲政府即時針對各障別的不同需求，精進無障礙友善的防疫體系。（張鎧乙攝）

新冠肺炎疫情延燒2年多，台灣防疫措施仍缺乏健全的無障礙服務，身心障礙者接連面臨自我快篩、確診回報、視訊診療、數位平台操作、1922通話等困難，整個流程充斥不友善，民眾黨立委高虹安今天偕同身障團體代表呼籲政府，即時針對各障別的不同需求，精進無障礙友善的防疫體系。

高虹安指出，指揮中心推出種種「即興式的防疫措施」，導致先後發生PCR量能不足、法傳系統跟不上確診數、地方關懷中心忙翻和視訊看診等亂象，這些「落後部署」造成的缺失，對一般民眾造成諸多不便，對身心障礙者而言更加不友善。

高虹安說，視障者無法順利視訊看診，「健康益友APP」也沒有通用設計版本，聽障者因手語翻譯員無法同時參與，難以正確理解醫師診斷內容，更別提沒有考慮到精障者需求。即使完成診療，醫院端法傳系統沒有「身心障礙」的註記選項，指揮中心簡訊要求填寫自主回報系統時，同樣沒有「身心障礙」的勾選選項，導致地方關懷中心無法針對特殊需求改變聯繫方式。

中華民國聽障人協會理事長黃丞功表示，一般人確診可以用電話問診，聽障朋友一旦確診面臨很多困難，尤其溝通就是瓶頸，只能透過聽打或手語協助，但不見得能申請到，盼相關單位能協助解決身心障礙者問題。

中華民國聲暉聯合會秘書長江以文說，地方政府社會局早已設置手語翻譯、同步聽打窗口，但衛政單位缺乏橫向聯繫，導致資源無法有效被運用，期待未來防疫規畫上，設置即時文字互動，並增加溝通需求及障礙別欄位註記等。

台灣身心障礙自力生活聯盟秘書長莊棋銘提到，今年疫情大爆發，卻未見長照系統協助，呼籲各縣市建智防疫無障礙專區，包括防疫無障礙計程車、防疫旅館、診所等，方便民眾快速搜尋；此外，身障者並非每個人都熟悉3C操作，政府也應建立社區服務人員，協助確診者送藥、物資或送餐。