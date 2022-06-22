迎接暑假及逐步回溫的國旅市場，各家業者紛紛卯足全力搶攻市場。位於高雄的漢來大飯店即日起至7月14日推出「迎解封暑假早鳥住房專案」，入住雙人精緻客房1晚即加送1晚，再加碼送1000元漢來美食餐飲券，每房每晚都包含2客海港自助式早餐，堪稱漢來大飯店搶攻暑假市場歷年來最大優惠。

漢來大飯店副總經理陳素娟表示，最近客人詢門電話比以往增加2成多，感受到國旅需求市場已經開始發酵，7月14日前入住雙人精緻客房即再送1晚，第2晚可在12月30日前使用，專案價5660元，還加贈漢來美食餐飲券1000元，比買一送一還要划算。

專案房客可入住漢來甫裝修完成的全新精緻客房，體驗智能語音管家「小美犀」的魅力，並包含共4客價值2200元的海港自助式早餐，以及加贈1000元美食餐飲券，餐券可直接使用飯店全館13家中、西、日式餐廳，同時房客在入住期間也能免費使用露天泳池和健身房設施。