「試車算約炮嗎？」，有正妹在網上思考這問題，她表示交往過的6任男朋友，都是先「嘿咻」過後，才答應對方可以告白，但某日現任男友卻傳了有關「約砲」的文章給她看後，男友向她表示「無法接受這樣的觀念」，但她卻認為只是把「嘿咻」當作是2人再一起之前的「最後考驗」，並表示「性事不合，在一起也會很痛苦」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示自己在交往前一定要先「試車」，到目前為止交往過6任男朋友，發生關係的對象有8個，和現任的男友也是先「嘿咻」，才答應告白，由於她這陣子在論壇看到網友們都在討論「約砲」，男友也傳了有關「約砲」的文章給她，男友並向她表示「無法接受這樣的觀念」，於是讓她開始思考這問題。

正妹表認為「某方面」來說，自己也不是性愛分離，只是把「嘿咻」當作是2人再一起之前的「最後考驗」，因為她覺得若「性事不合，在一起也會很痛苦」，不過「交往前先試車」事情也未和男友告知，因此上網求助網友，希望能給她點建議。

文章一出，網友紛紛留言表示「一邊做一邊告白」、「舒服才能進一步交往？」、「世上沒有完美的愛情，只有包容才能完美」、「你男友應該覺得上床完有在一起就不算約炮了」、「我個人覺得你的身體自己做主」、「其實不用思考，知道自己在幹什麼就好」、「類約砲」、「試車就是約砲，約砲=骯髒」、「能把身體當成車子一樣看待，那跟大眾交通運輸工具有什麼兩樣？」。