婦產科醫師蘇怡寧分享，他在一天內收到3個不同的分泌物照片的私訊，直接破了記錄，而他也提醒民眾，沒有實際看診與問診，他無法知道患者的狀況，也沒有辦法幫忙。超噁畫面引起網友討論，不少人崩潰直呼，發現身體有狀況，為什麼不趕快掛號看醫師，而是選擇拍照傳給醫師看？太噁了。

蘇怡寧昨在臉書發文說，一天之內收到3張來自不同人的分泌物照片，真的算是破紀錄了。他的心情沒有什麼莫名的悸動，但還是想記錄一下，然後真的不是他很小氣，而是有些情況如果沒有親自看診，他真的沒有辦法幫忙。

蘇怡寧指出，要不要去看醫師也不需特別來問他，上網查不到什麼資訊也不用來告訴他，畢竟他也不是Google，所有的症狀可以是正常，也可能是不正常的，沒有經過問診或內診檢查，他真的無法在網路上透過一張照片就確認，但是如果覺得把分泌物照片私訊給醫師看心裡會舒服一點，那就寄吧！

超扯狀況引7千多人狂讚，不少網友傻眼說，身體有狀況就趕緊掛號看醫師。「婦科無法視訊看診吧」、「第三張，早餐店巧克力系列真的先不要」、「這種情況就直接去醫院，問爆你的主治醫師，幹嘛硬要給醫生看勒」、「到底為什麼會把自己的分泌物拍給別人看」、「好扯，大開眼界了」。