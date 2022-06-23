味全龍23日靠著王維中好投、吉力吉撈・鞏冠滿貫炮，以8比2擊敗富邦悍將，江少慶生涯5場先發面對龍隊吞下0勝3敗，但龍隊總教練葉君璋不認為特別會打江少慶，能夠勝出的原因是江少慶此役狀況不好。

江少慶一登板就被郭天信敲安，接下來又保送李凱威、拿莫伊漾，接下來被之前在美職印地安人的隊友鞏冠敲出滿貫炮，還沒解決1人就失掉4分，該局他被龍隊猛攻一輪，失掉5分。5局時又碰上另一次亂流，最終僅留下5局失8分（7責失）的成績，另投出4次三振、6保送，吞下本季第5敗。

賽後被問到怎麼特別會打江少慶，葉總直言，「他在對我們的時候狀況都不是很好，保送很多。老實講是他自己狀況不好，因為比賽一直在走，不會為了他特別準備，也沒有對他特別分析，我們對每個投手分析都一樣，只是因為他今天狀況不好。」

江少慶的狀況不理想，王維中也有看見，「他可能沒有達到他想要的方式，今天是滿明顯的。」但談到兩人生涯首度同場先發，王維中透露直到昨晚有人IG標註他才知道，「還是保持平常心，其實也不是對決少慶，是對決他們的打者，不管誰先發都是要把自己先顧好。」

富邦總教練丘昌榮則表示，江少慶今天控制力不好，他也有與江少慶聊過，需要給自己一些責任跟壓力，「他也算是我們的王牌，理論上他上去就是要贏的，希望他能夠趕快振作起來、盡快調整好。」