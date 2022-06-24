台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日拋興建「金廈大橋」主張，引發各界熱議，更被評為柯放眼2024總統大位的謀略。國民黨台北市議員游淑慧透露，周二柯得意的跟她說，其實該政見是金門縣縣長楊鎮浯跟他說的，他只是隨口說出來了而已。為政壇投下震撼彈的四個字竟是柯的無心插柳，引發眾人驚呼。

游淑慧昨日（23）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉坦言，「金廈大橋」其實是民進黨2015年提名的金門縣長候選人陳滄江競選時的政見，陳當時把它列為與蔡英文的共同政見。游質疑，再怎麼說這也是民進黨自己提出的政見，現在又怎麼能出來痛罵，重提該政見的人是「吳三桂」呢？

游淑慧爆料，她周二跟柯文哲吃便當，柯一副很得意的樣子，講說其實「金廈大橋」是楊鎮浯跟他說的，他只是隨口說出來了而已。游強調，既然連現任金門縣長都再提此政見，可見這個橋對金門的重要；通水、通電、通垃圾都可以直接運過去，否則現在金門的垃圾還要運回台灣本島處理，實在「很瞎」，對金門人而言，生活的便利才是第一優先。

對此，游淑慧表示，既然民進黨候選人2015年就提出「金廈大橋」政見，就代表只要是金門人，不分藍綠，大家都希望這這個政見實現。有個民進黨的人說只要橋蓋了，以後坦克車就能直接跨過金廈大橋，她真的覺得此人「智力有問題」，她想反問此人有沒有看過倫敦大橋？橋有很多種形式，有一種橋是可以升降的，台灣可以選擇蓋「看到坦克車就趕快把橋降下」這種形式即可，呼籲民進黨實在不必為「金廈」而「驚嚇」。