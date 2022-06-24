在開工祈福活動中，彭雄渾老師也在現場展現自己的作品。（林口區公所提供）

國際品牌首席設計師操刀，籃球場將飄時尚味！新北市林口西林及仁愛籃球場將進行改善工程，林口區公所在新北市議員蔡淑君的引薦下，特別與有「台灣箱包大王」之稱的彭雄渾老師合作，讓籃球場展現全新風貌，而彭老師也特別設計聯名筆記本作為後續啟用的限量伴手禮。

林口區公所也昨（23）日舉行開工祈福祭祀，新北市民政局長柯慶忠也親自出席，預祝工程一切順利，柯慶忠表示，林口區有許多年輕的家庭，移入人口逐年增長，且現在社會上倡議運動健身的風氣盛行，未來運動需求必定大大增加，這次林口區公所與國際設計師合作透過籃球的改善工程進行跳脫傳統的改造，期待未來全新風貌與更完善的運動空間可以吸引更多民眾運動。

新北市議員蔡淑君表示，西林及仁愛籃球場一直都是民眾喜愛的場地，長年使用率高場地多有破損，考慮到民眾的使用安全，因此與2位里長一起建議進行改善。公所在規劃改善工程時提到想要做一點創新的變化，因此便引薦這位目前居住在林口的國際設計師彭雄渾，非常期待日後看到嶄新的場地。

新北市林口區公所經建課長鄭舒文補充，改善工程預計工期約65天，將加強場地排水、更新四周圍網外，還會擴大既有植栽區並且配置休憩座椅，使球場變成更友善的運動休憩空間，而總工程經費840萬，則是由地方里長、民代協助爭取。

現年76歲的彭雄渾老師，享有「台灣箱包大王」美譽，他曾擔任班尼頓全球獨家首席設計師近10年，期間設計出的四色行李箱熱銷全球，而全球知名品牌Armani、Calvin Klein、Diesel、Levi’s、Guess也都曾經與他合作，此次合作因希望透過改善工程，跳脫傳統幾何色塊配置，在市議員蔡淑君引薦下，彭老師也爽快答應，更豪邁無償在球場現地作畫。

林口區長藍品畯表示，除了與彭老師合作改造籃球場外，目前也正為了後續籃球場啟用設計公所與老師的限量聯名筆記本作為伴手禮，而林口區公所也將會在7月1日至12月31日在公所一樓的藝廊舉辦彭老師「燦爛人生 LIFE in COLOR 」個人畫展，也邀請民眾一同來欣賞這場難得一見的藝術饗宴。