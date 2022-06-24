經營85度C的美食-KY(2723)營運最壞時期已過，復甦題材吸引買盤敲進帶動股價回升，續昨（23）日3天完成填息後，今（24）日再開高放量勁揚7.08％至113.5元，創近3個半月高點，截至午盤維持逾6％漲勢，領漲觀光類股。三大法人本周迄今合計買超1003張。

美食-KY在美國強勢復甦降低中國大陸受疫情衝擊下，2022年首季稅後淨利2.39億元，季增34.1％、年減4.95％，每股盈餘（EPS）1.33元。5月自結合併營收15.43億元，月增20.83％、年減7.17％。累計前5月合併營收76.77億元，年減5.86％。

投顧法人預期，美食-KY受華東地區大規模封城影響，第二季營收估雙位數「雙降」至約41億元，每股盈餘估降至近2年半低點。其中，中國大陸營運估小幅虧損、營益率負1％，美國及台灣市場營益率則穩定維持約10％。

展望後市，隨著上海6月正式解封，更多門市恢復營業，美食-KY預期有助整體營收加速反彈。而美國市場前5月營收不僅優於近2年同期，亦較疫情前的2019年同期雙位數成長，未來營運規模持續擴張，將有助挹注營運成長動能。