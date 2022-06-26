基隆市長林右昌26日表示，依指揮中心公布，基隆新增確診484例，仍維持本島各縣市第二低，另外，專責病房的空床率，自22日降載以來，也再度回升至5成以上。

中央流行疫情指揮中心於6月15日宣布北部地區500床以上急救責任醫院，可將專責病房開設比率降至15至20％。基隆長庚於21日申請專責病房降載，使基隆市的專責病床數減為198床，但因收治人數連日降低，中重症人數降低，目前僅收治91人、空床數達107床，空床率54％，可以看到基隆疫情確實明顯趨緩。

26日新增484例確診中，外縣市通報69例，佔14.26％，依層區分，新增確診者中以35-44歲最多，有93人、占19.21％，25-34歲次之，有72人、占14.88％。至於75歲以上的長者有29人、65-74歲有32人、6歲以下有39人。

目前基隆各大醫療院所的專責病床，基隆長庚醫院收治重症37名、中症14名、輕症19名；部立基隆醫院收治重症1名、中症3名、輕症12名；三總基隆分院收治輕症1名。