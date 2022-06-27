《全明星4》除了錢薇娟（左）、江宏傑外，還將由郭泓志帶領第三隊。（三立提供）

蔡尚樺（左）、徐展元在前三季中展現絕佳默契。（三立提供）

蔡尚樺因工作規劃確定請辭《全明星4》。（三立提供）

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》前三季播出後，帶出全民體育風潮，也受到金鐘獎的肯定，而該節目第4季正緊鑼密鼓籌備中，《全明星運動會》第4季將有全新賽制，競賽加倍刺激，賽事將經過三輪比賽，包括循環賽、資格賽、再進入冠軍賽。循環賽三隊將彼此交互對戰，最高積分者保送冠軍戰，資格賽則是積分排名二、三之隊伍進入資格賽爭搶冠軍賽對戰資格。此外，本季將新增黃隊強勢參戰，形成三隊共鬥，藍、紅領隊分仍由錢薇娟、江宏傑繼續擔任，新增的黃隊則由台灣首位美國職棒登場左投，棒球國手郭泓志擔任。

《全明星4》至目前共有超過200位明星藝人報名，其中更不乏知名度較高的明星，而本季徵選標準改變，與以往較不同，挑選以體能狀態與運動風度為首要決選條件，目前挑選的超級新秀都有可能大破前三季締造的高紀錄。

節目中負責賽事播報的徐展元與蔡尚樺兩人搭檔合作無間，特別是蔡尚樺的成長，網友覺得她對這份工作很用心，雖然無體育底但感覺有做功課，也需要一些非專業出身的觀點，還會私下問選手的練習狀況，喜歡蔡尚樺會補充兩隊訓練等場外資訊、帶氣氛幫助觀眾進入狀況。也說他真的是聽起來專業度跟娛樂性兼具的主持，如果全明星沒有他的聲音反而不習慣。而本季開賽前蔡尚樺請辭播報工作，她在工作上另有新規劃，因此暫別了全明星這個大家庭，製作單位緊急尋找接替人手。

蔡尚樺表示自己從不夠了解體育，到有機會參與了收視率這麼高的全明星運動會，她做了很多的功課，也感謝製作單位青睞她的口條還有主持的方式，也因為這節目讓她更受到矚目。蔡尚樺記得每次彩排都會參加，三季下來也讓自己變得更喜歡運動，她也笑說現在運動知識夠了，接著就應該加強運動細胞。蔡尚樺在臉書也同步公佈訊息，表示「我從全明星運動會畢業囉！很榮幸能參與這麼優質熱血的節目，也謝謝電視台和節目台前幕後的夥伴們，讓我開發了自己的不同面向和更多可能。在全明星的階段性任務完成，也祝福改版後的第四季維持高流量高收視！我不會停止對體育領域的熱情，將會用不同的方式延續與貢獻，接下來也會迎向一個更大的挑戰，請大家拭目以待！」