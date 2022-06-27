縣長楊文科在東興國中騎YouBike 2.0，宣告新竹縣通學通勤更方便。（羅浚濱攝）

新竹縣YouBike 2.0正式上路！縣長楊文科27日在東興國中啟用竹北市35站及270輛車，宣告「新竹縣通學通勤更方便!」並推出騎乘優惠方案，即日起到7月底使用前半小時免費，8月起到年底前半小時半價5元，還有抽Switch主機及遠百禮券等好康喲！

「這是新竹縣邁向綠色運輸城市的一大步!」楊文科表示，民眾期望設置YouBike的聲音，他一直都放在心上，在竹北市設置站點上採用「先廣後密」方式，8月底前將再完成15個站點，共提供50個站點400輛車。

楊文科說，縣府也積極收集民眾對站點設置的意見，將持續與竹北市公所協調共同推動擴充計畫，預計竹北市將達到100站以上的規模，明年則在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共建置50站。

「短短3個月就完成35站，在以前是不可能的任務！」微笑單車公司董事長劉麗珠說，3月11日和縣府簽約使用最新的YouBike 2.0，設站比YouBike 1.0更快速，正式啟用後可提供東興國中等學校學生使用，若有必要會請專人到校，指導學生安全騎乘，也請學生要避免並駕騎乘或搶快。

楊文科並宣布新竹縣YouBike 2.0騎乘優惠方案，從6月27日起到7月31日第1個月，前半小時免費，8月1日起到年底，騎乘前半小時半價5元，期能增加民眾使用綠色運具的習慣。

由於新竹縣、市及竹科管理局已達成YouBike統一騎乘費率的共識，微笑單車公司推出「大新竹YouBike任你騎活動」，只要在大新竹地區租借YouBike，每騎5次即能參加1次抽獎活動，有機會抽到Switch主機、遠百禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等好禮。

交旅處長游志祥表示，民眾可透過手機下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP註冊，利用APP查詢站點位置和站點剩餘車輛，掌握最新即時資訊。此外，電子票證包括悠遊卡及一卡通，每人最多可註冊5張，並支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾在實際操作上更方便。