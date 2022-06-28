網紅「鳳梨」（吳泓逸）和秘書「歐菈」穩定交往中，小倆口經常在社群上隔空鬥嘴，趣味的互動往往逗得粉絲們大爆笑；鳳梨昨(27日)在IG發文，搞笑地表示自己交女友的原則就是「如果到最後真的走不下去…那我就改當妳的爸爸！」，不料歐菈看到卻回覆：「也不是不可以」，讓鳳梨當場傻眼。

鳳梨昨(27日)在IG發文分享「X話日常」表示，他交女友的原則其實很簡單，如果到最後真的走不下去，當不了對方的男人，「那我就改當妳的爸爸…跟妳媽在一起…」，引發網友一陣莞爾；隨後又在留言區繼續搞笑：「如果再不行…我就跟妳阿嬤在一起…當妳阿公！」。

鳳梨搞笑PO文寫「交女友的原則」，引發小倆口趣味鬥嘴日常。（圖／取自鳳梨臉書）

鳳梨寫「改當妳的爸爸」，沒想到歐菈回：「也不是不可以」。（圖／取自鳳梨臉書）

沒想到當歐菈看到這則貼文後，竟然大方公開回應說：「當我爸，我們也不是不可以」，並附上一個笑臉的表情符號，完美體現了網路流行語：「當你不尷尬，尷尬的就是別人」，妙回的11字也讓鳳梨大傻眼，沒轍地說：「公三小」，小倆口的隔空互動逗樂大批粉絲，紛紛表示希望兩人能早日宣布結婚的好消息。此外，藝人楊繡惠也來回：「水喔」，鳳梨：「阿姐...我不是白雲哥...」，楊繡惠：「哇災（我知）」，對話也引發網友爆笑。

藝人楊繡惠也加入搞笑互動，與鳳梨趣味對話讓網友一陣莞爾。（圖／取自鳳梨臉書）

其實鳳梨過去被問到尚未走入婚姻的原因，他當時坦言仍在尋找真正適合自己的另一半，「這需要經過長時間的相處，我要負責努力賺錢、要負責應酬、要規劃很多未來的項目等等…。我根本沒有太多狗屁時間顧慮什麼紀念日、妳喜歡什麼顏色、妳愛吃什麼、妳怎樣怎樣一堆莫名其妙的小事」，而歐菈則是完全符合他的擇偶標準，讓不少網友一直相當看好他們。