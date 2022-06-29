綜合外媒報導，德國法院週二判處一位現年101歲的前納粹集中營的警衛5年徒刑，這名看守在2021年被指控在納粹大屠殺期間在薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營協助和教唆謀殺3518人。

據檢察官表示，前納粹黨衛軍成員約瑟夫（Josef S.）2021年被指控在1942年至1945年期間在柏林北方歐倫寧堡（Oranienburg）的薩克森豪森集中營「知情且自願」協助殺害3518名囚犯，於周二被紐魯平（Neuruppin）地方法院判5年徒刑。

德國紐魯平（Neuruppin）地方法院判101歲前納粹集中營看守5年徒刑

犯人全名因德國的隱私法未公開，他被指控協助和教唆「1942年對蘇聯戰俘以行刑隊槍決處死」，以及「使用齊克隆B（Zyklon B）毒氣」殺害集中營囚犯。

對於判決，國際奧斯維辛委員會的霍伊伯納（Christoph Heubner）表示:「判決是對被害者親屬遲到的賠償，也是德國一個重要的信號。」據霍伊伯納稱，被定罪的男子一直否認在集中營的活動，對此他說:「令人痛心的是，被告一直否認他當時的行動，並沒有表現出任何悔意。」

紐魯平地方法院發言人表示，審判是個複雜的過程，要找到合適的刑罰非常困難，因事情發生在很久以前且被告年事已高，所有的量刑都已經有所減輕。根據德國法律，被判謀殺罪的人通常被判處3至15年。

薩克森豪森集中營主要關押來自歐洲各地的政治犯和蘇聯戰俘以及猶太人，在1936到1945年之間關押過20多萬人，包括猶太人、羅姆人（Roma）、異議分子和同性戀者，據信在該集中營約有10萬人死亡；根據估計，二戰期間有600萬猶太人在集中營中喪生。