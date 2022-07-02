3歲尿布娃拎奶瓶街上大哭找媽媽 美女警添衣餵奶 母愛超爆棚

高雄市1名3歲男童於6月28日晚間6時許遭民眾發現全身赤裸在街上遊蕩，警方獲報後將他帶回派出所安置，美女員警發揮母愛，幫男童添衣換尿布警方，聯繫上男童的家屬後，父親表示因工作繁忙、母親身體不適，才將男童託付給友人照顧，最後由警方載男童至母親住處。

3歲男童迷路，員警帶回派出所照顧，協助添衣換尿布。（圖／高佩琦翻攝）

岡山分局壽天派出所警員楊凱傑、呂孟家等人，6月28日晚間執行巡邏勤務時，接獲報案稱岡山區岡山路上有一名迷失兒童，員警到達後發現年約3歲小男童，全身赤裸在路上遊蕩，員警只好將男童帶回派出所，並換上員警自身的替代便服，以防男童受寒著涼。

正當員警不知該如何安置男童時，透過詢問附近居民，聯繫上男童的家屬，男童父親表示工作繁忙且母親身體不適在家中休息，才將年僅3歲的男童暫時交給朋友照顧，未料朋友疏於照顧才導致全裸上路的情況，而返所後的男童哭哭啼啼喊：「要找媽媽」。

副所長洪紫寧見狀便主動幫男童換尿布、餵食餅乾及補充水分，男童才慢慢開始與員警嬉鬧，恢復正常，但是男童家屬無暇至派出所接男童回家，員警只好協助載送男童至母親住處；而臥床的男童母親見其平安無事後，激動地感謝警方，也表示不敢再將小孩子託由他人照顧。

岡山警方呼籲，家中有小孩應多加用心照料，勿因滑手機或聊天等原因而忽視了兒童的安全，才能避免憾事發生！