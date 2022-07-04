為了滿足哈日族快速方便購買日本風商品的渴望，Uber Eats宣布與DON DON DONKI唐吉訶德攜手合作，即日起DON DON DONKI西門店與忠孝新生店上線，推出24小時外送服務，主打共3,000款優質商品，包含生食熟食、零食、蔬果、即食料理、冷凍及冷藏料理與民生用品等。此外，為了慶祝DON DON DONKI唐吉訶德正式上線，首次於 Uber Eats 選購生鮮雜貨外送商品的消費者，輸入「DONKI首購」優惠序號，單筆訂單滿100元，即可享五折優惠、最高折抵150元。

DON DON DONKI唐吉訶德西門店與忠孝新生店即日起同步正式上架Uber Eats，全店共3,000項熱賣商品一口氣登場。DON DON DONKI「情熱價格」品牌商品、日式熟食、瓶裝與沖泡飲品、日式零食泡麵、壽司生魚片、甜點麵包、蔬果、海鮮、冷凍冷藏商品、調味料理用品、民生與寵物相關用品。此外，為了帶給消費者經濟實惠與多元的消費體驗，DON DON DONKI唐吉訶德 於Uber Eats上也推出烤飯糰組合、飯糰炸雞套餐、海膽醬油海鮮丼與綜合壽司等10款Uber Eats獨家熟食品項。此外，每月更同步提供30款精選促銷商品，讓消費者打開Uber Eats App就能盡情選購各項超值且符合需求的商品。

各大知名部落客、YouTuber所推薦的DON DON DONKI必買品項，在Uber Eats也能買得到，包含卡樂比杯裝薯條餅乾、日本廣島芋千本（拔絲地瓜條）、RISKA 濃厚可可風味餅乾、照燒美乃滋蟹肉棒、丸多半熟海綿蛋糕等食品，亦或是情熱價格薏仁化妝水與創意襪等用品，讓民眾防疫期間能安心在家選購，輕鬆配送到家。