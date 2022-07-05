雞蛋已經是人類飲食中不可或缺的一塊，然而不少國人敲開雞蛋的時後卻發現裡頭有血漬，不曉得是否能正常食用。農委會對此表示，這樣的蛋雖然是「異常蛋」，但不影響食品安全，只是保存期限會受影響。

農委會表示，雞蛋中若是有紅紅的血漬或黑點，那些是母雞在排卵過程中血液或上皮組織移至蛋黃或蛋白處，並隨著蛋的形成而包覆在蛋內，稱之為「血斑蛋」或「異物蛋」，雖然為異常，並不影響食品安全，但會影響保存期限。

農委會指出，一般消費者最常遇到的異常蛋狀況，是因運輸而造成的裂殼蛋，因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致，稱之為黴斑蛋，這類的蛋則是不建議食用。

也有許多民眾問，一般買回家的蛋需不需要清洗？農委會表示，消費者在購入雞蛋後建議不要清洗，直接放入冰箱保存即可，若於市場購買散蛋，應挑選蛋殼完整且乾淨無髒汙雞蛋，回家後可用乾淨軟布輕輕擦拭後，置入冰箱保存，不可用水洗。

農委會解釋，不可用水洗的原因，若為洗選蛋，因為已經過專業洗選，雞蛋是乾淨的，可以直接入冰箱保存；若非洗選蛋，因雞蛋表層有保護層，可防止微生物汙染雞蛋，在家用水洗沒辦法像洗選蛋廠的專業清洗流程，不僅無法真正把蛋洗乾淨，有可能破壞蛋殼保護層，貯存期間有可能微生物生長而發生黴斑。