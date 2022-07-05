新竹市長林智堅論文抄襲風波持續延燒，資深媒體人黃揚明今（4日）更加碼爆料，指林智堅在台大國發所的論文，疑似抄襲另一位同學余正煌的論文，儘管陳明通否認並稱是余參考林智堅的資料。但有鄉民查到，林智堅的參考資料確實有引用了余的論文，傻眼直呼「這什麼操作！？」

陳明通今在一份聲明中提到，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，「他找上我的研究助理楊喜慧，我徵得林智堅的同意，把林智堅的民調資料給余正煌用」，並建議他換題目寫林智堅，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

對此，有Ptt鄉民發文指出，自己查到林智堅的論文參考資料，其中就有引用余正煌的論文，他質疑「陳明通稱余正煌抄了林志堅的論文，但林智堅又在文獻處，引用一個抄自己論文的文獻？這什麼操作看不懂？」

其他鄉民們也紛紛表示「我去抄抄我論文的人?」、「我引用我自己？」、「如果兩份學位論文互相抄襲，指導教授也有錯」，也有人狠酸「致敬自己不行嗎」、「學術迴戰」。