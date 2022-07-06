新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，而其台大論文當年的指導教授、現任國安局長陳明通，5日中午透過國安局聲明表示，是「余正煌」拿林智堅的資料寫論文。對此，前主播彭文正5日深夜在臉書直言，「情報頭子陳明通！厲害了我的師！一逃（桃）殺三士」，引發討論。

對於林智堅論文涉嫌抄襲，陳明通發表聲明指出，「是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊」，陳明通強調，因為余正煌一開始撰寫碩論計畫不理想，想要調整題目，因此才找上自己的研究助理楊喜慧，而陳明通在經過林智堅同意之後，把林智堅的民調資料給余正煌使用，結果因為余正煌只剩最後一個學期，所以先畢業，而林智堅較晚畢業，才導致外界誤解林智堅抄襲余正煌，陳明通強調，「其實過程是林智堅的論文比較有原創性」。

對此，彭文正在臉書直言「情報頭子陳明通！厲害了我的師！一逃（桃）殺三士！林志（智）堅、余正煌、楊喜慧！」而許多網友紛紛留言狂酸「明通治痛丹」、「明通治痛丹！！挖～～有效」、「真的天下文章一大抄！」、「還有一票指導教授都受連累」、「提油救火的概念」、「論文門大爆發！」