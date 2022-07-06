香港知名科幻作家倪匡7月3日仙逝，享壽87歲，消息一出震驚外界，眾人無不哀悼，倪匡媳婦周慧敏對外發布公告，表示公公倪匡的葬禮會遵從遺訓，一切從簡，不設儀式、不發訃聞；女星林青霞早年在香港與倪匡認識，她接受新加坡媒體邀請，為倪匡撰寫紀念文章，珍貴友誼令不少人為之鼻酸。

新加坡媒體《聯合早報》邀請林青霞為倪匡撰寫紀念文章《頑皮孩子倪匡》，林青霞在文中寫道自己在1980年到香港拍攝電影《新蜀山劍俠》，當時在酒店大廳見到倪匡，他當時身穿鮮黃色西裝上衣，林青霞說：「我閱人無數，穿鮮黃西裝的男人只見過一次，他令我大開眼界。」

當時與倪匡正式見面是在電視節目《今夜不設防》，主持人是黃霑、倪匡和蔡瀾，當時一邊喝著白蘭地一邊採訪，林青霞回憶當時穿了棗紅露肩露背連身上衣，下著黑長褲，外面穿了件墨綠長大衣，當時倪匡看到林青霞的造型，手握著酒杯像個頑皮的小男孩，目不轉睛地盯著林青霞的大衣自言自語：「這件大衣怎麼這麼漂亮？在哪裡找的？真是啊……」。

後來林青霞和倪匡再見面，林青霞正好寫了文章，拿了一疊請倪匡指點，原以為倪匡會大略看過給意見，沒想到倪匡靠餐廳燈光一張張全部看完，讓林青霞非常感動，倪匡當時說：「文章只有兩種，一種好看，一種不好看。」林青霞緊張地問：「那我這是？」倪匡才回答：「好看」，讓林青霞總算鬆了一口氣。

林青霞曾接受倪匡的採訪。（圖／微博）

林青霞眼中的倪匡生活態度幽默，住的房子小，他會打趣地稱「跌倒容易扶到牆」，林青霞點評：「別人覺得不堪的事，在他都變成生活情趣」，同時評價「在我眼裡倪匡是單純的、善良的、充滿好奇心的人，他臉上永遠掛著笑容，像個帶給人間快樂的頑皮孩子。」