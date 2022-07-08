好心被雷親！家醫科醫師陳欣湄分享，她在懷孕期間常在路上遇到需要幫忙的人，每次她都會衝上前去，但同時又會有點害怕現場沒有第三人可以見證，後續是不是會出問題。她並分享一個纏訟官司4年的案件說，看完這個案例以後，讓很多人現在遇到事情，都會遲疑要不要幫忙，因為畢竟保護自己更重要。

陳欣湄在節目《醫師好辣》上分享，她在懷孕期間的「體質」特殊，常常走在路上就會遇到需要急救的病人，通常她都會義不容辭的衝上前幫忙，但是當下她都會在內心想著一件事情，那就是現場好像沒有第三者可以做見證。

陳欣湄透露，曾聽過一個案例是，一位老太太去藥局買藥，藥師一看發現對方要拿的竟是預防心肌梗塞的口含片，當下就立刻關心對方的身體狀況，替其量血壓以後發現問題可能很急迫，但老太太卻一直說要吃那款藥，因為醫師說可以吃，因此藥師也不疑有她就給了藥。未料，下秒老太太卻直接倒下了。

陳欣湄指出，老太太倒下以後，藥師立刻幫忙做CPR急救，所幸老太太有成功救回來，大家當下都很開心。沒想到幾個月以後，那位幫忙的藥師卻收到了法院傳票，老太太竟告他給了不明藥物，導致她服用以後昏迷；另外，就是替她做CPR的時候，壓斷她12根肋骨，導致她在恢復過程中，疼痛難耐。

陳欣湄表示，這個案件已發生了4年左右，至今仍在打官司，因為無法判斷當初是否是藥局人員餵了老太太藥才導致昏迷。對此，節目主持人徐乃麟感歎地說，看過許多類似的報導，現在大家雖然想要救人，但又怕惹麻煩，不少人會因此而退縮。