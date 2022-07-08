中央流行疫情指揮中心8日公布桃園新增3236例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較7日3141例，桃園疫情單日增加3.02 ％，其中65歲以上個案占7.01 ％、18歲以下個案占21.51 ％；而全國今日則是新增3萬314例，較昨日3萬1364例，下降3.35 ％，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已經逐漸收斂。

王文彥指出，首批Novavax疫苗到貨後，市府預計11日全天為8時至12時、13時至16時開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共計提供2萬5000人次接種量能，13區衛生所也已陸續規畫開設疫苗門診時段，相關資訊民眾可以上網（https：／／covid-19.tycg.gov.tw／）查詢。

王文彥說，市府為提升民眾保護力，8、9日全天開設26處社區接種站提供莫德納與高端疫苗接種服務，不限年齡（莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打。針對65歲以上（原住民族55歲以上）長者，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。如在這段期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

王文彥說，疾病管制署昨日公布台灣首例境外移入猴痘確診案例病毒全基因序列，為B.1西非株基因型，此基因型為2022年歐美流行型別。猴痘為人畜共通病毒感染，主要傳播方式多為與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或是直接接觸感染猴痘的動物，常見症狀為發燒、頭痛、肌肉痛及淋巴結腫大，患者皮膚從臉開始擴散至全身，形成搔癢的皮疹、水泡、膿疱，最後結痂脫落。

王文彥提醒，民眾如有疑似猴痘症狀，建議可先至桃園市11家急救責任醫院就診（可掛急診或感染科門診），並告知相關旅遊史，如至其他醫療院所看診，也請提高警覺性；針對國外入境居家檢疫者如有疑似猴痘症狀，亦可掛視訊門診。在看診後，符合疾病通報者皆將採檢送驗，衛生單位接獲通報，也會進行相關疫調。