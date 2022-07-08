新竹市長林智堅碩士論文抄襲爭議仍待釐清，今天中午卻驚傳日本前首相安倍晉三今遭槍擊事件，林競選後援群組有成員直言「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了，過幾天就天下太平」。（讀者提供）

新竹市長林智堅碩士論文抄襲爭議仍待釐清，今天中午卻驚傳日本前首相安倍晉三今遭槍擊過世，讓林競選後援群組有成員直言「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了」，民進黨前立委郭正亮認為，林智堅的新聞不可能淡化！

新竹市長林智堅碩士論文抄襲爭議仍待釐清，今天中午卻驚傳日本前首相安倍晉三今遭槍擊事件，分散輿論議題關注度，讓林競選桃園市長的LINE後援群組有成員直言「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了，過幾天就天下太平」。

「林智堅in桃園2022線上後援會」中就有成員發言表示，「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了，過幾天就天下太平」，還有成員更稱，「我們小智福氣夠，到哪都有人幫，連老天都幫他，藍營市長跟本沒得比」。

民進黨前立委郭正亮今（8）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》節目中認為，林智堅的新聞不可能淡化，台大已經承諾要在2個月內公布結果，台大要賭自己的校譽嗎？