新竹市9日新增531例確診個案，今年以來累積7萬3787例，全市確診比例約16.3％，居家照護者有4772人、居家隔離者為1088人。

市府表示，下周將由中正市場及體育館2大疫苗施打站，提供符合5至11歲兒童與第1劑接種滿4周以上符合第2劑資格者施打服務。

疫苗施打站目前皆接種兒童BNT疫苗，若需接種莫德納疫苗或於開站時段外接種，可向合約醫療院所開診時間預約，若有相關疑問，可電洽居家照護關懷中心03-5320900，將有專人提供諮詢服務。

衛生局同時表示，依中央規定現行COVID-19疫苗第2次追加劑（第4劑）開放對象為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者；另，醫事人員、機場港埠居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員等3對象，則可評估自身染疫風險與意願接種。

在接種間隔時間上，與第1次追加劑間隔5個月（150天）以上。不論先前接種劑次廠牌，第2次追加劑可接種Moderna、Novavax、高端或成人劑型BNT，若有需求可洽合約醫療院所預約接種。