就算是家人，男女分際還是要分清楚。一名女網友表示，自己和哥哥相處就像兄弟一樣，不過近日哥哥發現她房間裡的按摩棒後，竟表示自己大學畢業都沒交女友，未來也不打算結婚了，詢問她能不能自慰給她看，讓她超傻眼，同時也想起過去哥哥就曾偷窺自己洗澡，讓她不知如何才能面對。

原PO在Dcard發文表示，她國中要升高中時，有一次哥哥趁著她洗澡時偷窺，雖然一直堅稱是不小心看到，但當時兩人四目相接，因此她很確信對方是故意的；事發後由於哥哥過去對她不錯、也一直釋出善意，所以雙方冷戰數月後就不了了之。

原PO說明，近日哥哥發現她在自己房間放有按摩棒與潤滑液，得知她和男友發生性關係，先是開始說自己大學畢業了都沒交到女友，以後到外地工作也很忙，這輩子不打算結婚了，「然後開始支支吾吾的說，他也會有性需求，問我能不能自慰給他看，他保證他什麼都不會碰」，還說有朋友私下也跟妹妹發生關係，讓她相當傻眼。

原PO透露，之後她雖然順利說服、安慰哥哥，對方也回答如果不願意就當沒這回事，但過去和這次的經歷已在她的心裡紮根，就連隔天和家人一起逛超市，也會下意識避免和哥哥在一起，因此上網詢問如何面對。

對此，許多網友紛紛回應「外人好防，家人難防，看看房門有沒有門鎖或是櫃子有沒有鎖，重要物品都鎖好，出門也上鎖，不要讓哥哥有進來翻你東西還翻得到的機會，看到你的轉變，他應該就知道你的抗拒」、「沒女友要檢討自己一下吧，找妹妹講這個幹嘛，這傢伙以後感覺會性侵女兒= =」、「絕對要跟父母反應！不管最後結果怎樣，至少讓家人知道你哥有不正常的想法，且這種行為多少影響到你的心理狀況，然後出入房間時也請記得鎖門！」

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