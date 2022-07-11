文化部長李永得表示，台博館因土地歸屬北市府，每年繳納300多萬元，長年交涉移撥也沒結果，「台北市政府是不是有夠重視文化？我不知道。」盼地方與中央同步重視文化政策。

國立台灣博物館古生物館今天舉行「古生物大展－生命的史詩與演化共舞」展示更新開幕典禮。台博館館長洪世佑表示，此次多虧文化部支持預算，才使常設展得以更新。

經歷2個多月閉館更新的國立台灣博物館古生物館，12日將重新開館，學生可利用暑假期間前往參觀，探索生命演化的過程。（圖/ 中央社）

李永得表示，聽到洪世佑感謝文化部支持預算新台幣900多萬元，「我一聽我有點汗顏，一個這麼重要的展覽，而且是常設展，900多萬其實不夠啦。」這也顯示出文化部現在的經費困境，他將跟行政院全力爭取，加強博物館未來的展示內容及研究方面。

李永得指出，當他發現擁有百年歷史的台博館土地屬北市府所有時，他非常驚訝，「現在每年要繳租金給台北市政府，要繳300多萬。我發現以後，我簡直覺得不可思議，我還不敢相信。」從博物館本身建築基地到前方廣場，每年都要付租金。

李永得強調，租金是小事情，一年300多萬元對政府來講是小事，可是這是一個國家的顏面，「國立台灣博物館的土地，每年要繳租金給台北市政府300萬，然後經過多年的交涉、希望移撥，沒有結果。」

台博館鄰近還有國家攝影文化中心、未來有郵政博物館等，李永得認為，這些博物館吸引外縣市或是國際觀光客，創造產值及就業機會。每年政府投入很多資源，但每年博物館還要付給台北市政府租金，李永得表示，「你說這個台北市政府是不是有夠重視文化？我不知道，大家去評評理，我們現在也很認真、很耐心跟台北市政府在溝通。」

李永得認為，未來的文化政策必須地方與中央共同重視，若博物館群能發展起來，「絕對受益最大的當然是台北市。」希望博物館群能成形，並成為台北市重要文化地標，「當然，很多問題需要大家來努力，我們文化部也一定會全力來支持。」（編輯：張雅淨）1110711