不少人認為，胖才會有脂肪肝，但事實並非如此，脂肪肝指的是肝臟細胞內累積過多脂肪，因此就算身材纖細，還是會罹患脂肪肝。營養師余朱青提到，近年來民眾飲食偏精緻，經常攝取較高熱量的食物，再加上飲酒過量，罹患脂肪肝的比例逐年增加，所幸脂肪肝是可逆轉的，可以透過飲食改善，並分享8種護肝食物。

營養師余朱青在臉書粉專提到，當肝臟細胞中脂肪含量高於5%時，就可以算脂肪肝，而台灣民眾飲食開始徧精緻，加上飲酒過量及糖尿病的人數增加，使患有脂肪肝的比例逐年增加，所幸脂肪肝可以逆轉，當體重減輕5至10%，就能改善體內脂肪肝的狀況，除了要固定運動外，均衡飲食也非常重要。

建議民眾多吃天然蔬果，因為肝臟代謝過程中需輔酶，但人體無法自行合成，僅能透過飲食補充，可多攝取抗氧化蔬果，例如含維生素A的蔬果，胡蘿蔔、地瓜、黑豆、菠菜、空心菜、芒果等；或是含維生素B的食物，深綠色葉菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、蝦子、牡蠣等；還有富含維生素C的食物，像是芭樂、奇異果。

除了蔬果外，褐藻類的海帶及昆布，含有豐富水溶性膳食纖維，其中的藻褐素（Fucoxanthin）可促進脂肪代謝，降低胰島素抗性，能夠避免脂肪囤積，在肝臟形成脂肪肝，另外，肝臟具有細胞再生的能力，當出現發炎或受傷狀況時，需補充足夠的蛋白質，才能啟動修復能力，所以也可以多吃黃豆製品、豆腐、豆乾、豆漿或低脂瘦肉等食物。

還有抗氧化發炎食材，例如蘆筍、青江菜、香菇、蘑菇；及富含維生素E、Omega-9的葵花油、酪梨等；具解毒能力的植物營養素，比如花椰菜、白菜等，也都是護肝的好食物，而在選用食材時，要以原形食物為主，避免吃進加工食品、油炸及過多添加劑的食物，也不要吃高脂、高糖食品、高鹽食物、酒精，從發現脂肪肝起到完全恢復正常，最多需4至5年，只要持之以恆，脂肪肝是有機會痊癒的。