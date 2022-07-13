「SUPER JUNIOR」將於演唱會上首度向粉絲公開表演新專輯歌曲。（愛貝克思提供）

韓流帝王「SUPER JUNIOR」繼年初驚喜發行特別單曲《The Road ： Winter for Spring》後，終於帶著第11張正規專輯回歸歌壇，專輯分為Vol.1與Vol.2發行，這是自上張正規專輯《The Renaissance》時隔1年多的新作，同時也寫下SM所屬藝人中首組推出正規11輯的新歷史。隨著韓國防疫政策的放寬，他們也再啟停滯約3年的巡演，以首爾為起點，於本週五到日一連3天舉辦演唱會，並將於演唱會上首度向粉絲公開表演新專輯歌曲。

新作有著回顧過往並展望未來的意義，是「SUPER JUNIOR」無止盡旅程中的轉捩點，故而取名為「The Road ： Keep on Going」，專輯發行記者會上，東海補充道「代表SUPER JUNIOR之路會繼續下去的意思」，這也是SM娛樂最初旗下藝人發行正規11輯，對此利特表示「能以SUPER JUNIOR之名妝點KPOP歷史感到很開心，更覺得此作意義非凡」，還開玩笑的說「進公司第22年，感覺好像把骨頭都埋在SM了」；藝聲則說「能發行到雙位數以上的專輯本身就像個夢，十分感激」。對於即將舉行的演唱會，東海直言「從沒想過竟然會等這麼久才能舉辦線下演唱會與粉絲見面，但在準備專輯與演唱會的過程中，團體氣氛出奇的好，很期待能在演唱會上聽見粉絲的聲音」。

身為出道17年、晉升為偶像大前輩的「SUPER JUNIOR」被問到維持的秘訣，利特表示「只有不斷求變創新、發展才能長久，即便害怕、即使有風險我們仍不停地挑戰」，也說「我想展現SUPER JUNIOR依舊活躍的樣貌，雖然藝人是會隨著時間推移而被大眾遺忘的職業，但我想讓大家看見我們是與粉絲更加緊密且持續前進的團體」，道出對新作的期望。主打歌〈Mango〉是能展現SUPER JUNIOR歌唱魅力的funky pop風格歌曲，以沉穩的貝斯聲與合成器音效作為亮點，既甜蜜又直進猛烈的風趣歌詞讓人留下深刻印象，特別請到因女子街舞競賽節目《街頭女戰士》而人氣飆升的舞者Aiki量身打造編舞。

當然疫情前幾乎把台灣當作自家廚房跑的他們也不忘向台灣粉絲捎來問候，銀赫難掩興奮地握拳大喊「Oh yeah!」、結尾甜喊「老婆我想你了」，厲旭與圭賢同步送飛吻，藝聲也跟著甜喊老婆，成員們期待見到粉絲的雀躍心情可見一斑。SUPER JUNIOR第十一張正規專輯《The Road ： Keep on Going》已在台與韓國同步數位發行，Vol.2預計於今年內推出。