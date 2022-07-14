公車駕駛得知有辦課程，都非常熱絡參與。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

公車駕駛長時間服務眾多乘客，還需注意路況、車況，身心靈容易出現疲勞，為提升高雄市公車整體服務品質，高雄市交通局自14日起開設公車駕駛工作關懷諮商輔導課程。參與課程駕駛稱「學會抒發工作壓力，可以更有信心為乘客提供更安全、平穩、舒適之乘車服務。」

交通局與高雄7家業者一起舉辦關懷課程，先透過業者彙整出各駕駛的問題，整理出情緒壓力、健康管理、交通安全及法律理財等工作或生活上駕駛常面對問題，再請相關領域的專家到客運公司幫駕駛們上課，幫助駕駛們能夠有頭緒得解決工作上遇到的難題。

之前參與過課程的學員林姓駕駛長表示，平時在執勤過程中，時常會遇到道路交通安全相關問題，透過講師幽默風趣的講課方式，很幸運能在課堂中學習到防禦駕駛、遇到行車事故如何面對以及處理後續理賠和解等知識，讓我們受益良多。

另一位學員王姓駕駛長也分享心得，從課程中得知如何處理平時工作的難題，同時也學到如何抒發平時工作壓力，生理與心理都得到滿足，讓我們可以更有信心為乘客提供更安全、平穩、舒適之乘車服務，感謝交通局舉辦這個課程！

交通局長張淑娟指出，公車駕駛長是公共運輸第一線服務人員，每天需服務眾多的乘客，加上長期坐著開車，在路上要隨時注意各種路況、車況及乘客需求，難免在身心上出現疲勞或情緒低落。為舒緩駕駛長工作或生活壓力，交通局自去年起聘請專業醫師或講師辦理駕駛長關懷課程，對於駕駛長常見問題提供實質幫助，並照顧駕駛長身心靈健康。

此外，交通局為照顧公車駕駛長及提升公車服務品質，除了要求客運業者必須提撥一定比例補貼金額照顧公車駕駛長，也在公車服務品質評鑑針對本市公車駕駛長實施內部顧客問卷調查，及輔導客運業者定期辦理公車「路老師」道路交通安全講習課程，期從駕駛長之實際需求與面臨之困難為出發點，提供有效之協助與改善建議，以使公車營運正向發展，建構安全優質之公車服務。