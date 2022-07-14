台中吳姓男臨時工因不滿同事張女欠他1萬元，於2021年11月間至太平區某工地，拿了剪刀、水果刀藏在口袋再轉往向張女討債，當場持剪刀朝張背後刺3下、毆打頭部，檢方依殺人未遂罪嫌起訴；一審審酌，吳拿剪刀刺傷張女，傷勢輕微且當日縫完即回家，改依傷害罪判吳6月徒刑，二審今日宣判，駁回檢方上訴，維持一審原判，可上訴。

檢警調查，62歲吳男因57歲張女欠他派遣工薪資6000元，及借款4000元，吳屢次催討還款未果，當天到太平1處工地，再度向張女討債，2人發生口角衝突，吳持剪刀朝張背後猛刺3下，張女立即倒地，造成背部有6公分撕裂傷，警方獲報立即逮捕吳男，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方認為，吳男朝張女重要部位（即背部）猛刺3刀，告訴人倒地後，被告仍持續壓著告訴人頭部攻擊，幸經一旁民眾制止始倖免於難；且依據告訴人於警詢、偵查中均一致供稱當時被告有說要讓她死，足以證明被告確有殺人之故意等語。

張女在偵查訊問時稱「吳男說要讓伊死」等語，認為吳確實有殺意，但一審法官認為，吳男在行凶時，僅選擇持剪刀而非水果刀攻擊張女，而其等間僅有金額非鉅之債務糾紛，並無所謂深仇大恨，且張的指訴，並無其餘佐證，當時是否確有致張女於死之主觀意思顯有疑義。

一審審酌，吳男與張女平時並未有重大衝突，僅債務問題沒有達成共識，加上此案的衝突起因、犯案過程及造成之傷勢來看，吳男沒有確定致死殺機，因此變更起訴法條，判處吳男有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，並扣收作案之剪刀1把。

一審、二審法官審酌，綜合判斷吳男與張女衝突起因、犯案過程及傷勢等，認為吳男為傷害犯意，並無真正要致張女於死，仍依傷害罪判吳男有期徒刑6月，駁回檢方上訴，全案可上訴。