歷經重重風波終於回歸生活軌道的男星江俊翰，前些日子也回歸演藝圈忙拍連續劇，而過去演出經驗豐富的他，實力仍是深獲肯定，也經常透過社群，分享工作花絮及所見所感，生活算是過得充實，但他最近被發現，無論臉書還是IG，已有整整一個月沒有更新，整個人從社群消失，讓人擔心他的近況，也瘋傳江俊翰退出演藝圈。

無論是身處風波的當下，還是之後回歸拍戲，江俊翰始終沒丟下社群及粉絲們，仍是照常更新，甚至將之當作一個抒發真實心聲的平台，誠懇的態度獲得許多粉絲肯定，而他如今竟然從社群消失了一整個月沒po文，不禁讓粉絲憂心，而面對引退傳言，江俊翰昨天深夜終於發聲，表示距離上次po文，確實已經一個多月，坦言這是他有心為之的結果。

江俊翰表示，自己很久沒po文，理由是「只是突然想離開網路的世界一段時間，沈澱一下自己，思考一些事」，他知道外界很多人對他的關心，也知道大家關心他，或是對他有不同的猜測，「甚至好像有人問說，我是不是離開演藝圈了，哈」。

江俊翰表示，自己並沒有離開，只是目前處於休息狀態，「當一個普普通通的一般人，一樣努力的過著自己的人生，一邊計畫著一些事，一邊等待著隨時可能會來的任何機會」，他也坦言，過去沒有太多時間能陪伴家人，如今閉關，剛好能把之前沒做的慢慢補回來，「人生嘛，總是有很多的意料之外，學著平常心和保持樂觀的態度，是我這陣子閉關最大的收穫」，而他這回上線，只是要跟大家報平安，「我很好，也希望妳你們大家一樣很好喔！愛妳你們也想念妳你們，晚安，我親愛的各位朋友們」。