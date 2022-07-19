本土添26779例 37人死亡 境外移入暴增367

國內新冠疫情又回升至2萬多例，中央流行疫情指揮中心今天公布2萬7146新冠確定病例，其中包含2萬6779例本土、367例境外；死亡個案新增37例，中重症個案75例，兩項都來到兩個月來新低點。

指揮中心表示，今新增的本土個案數以新北市增加4382例最多，其次依序為台中市3408例、高雄市2922例、台北市2848例、桃園市2487例，台南市則增加1882例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增37死是繼5月17日以來新低，中重症增75例則包含41例中症、34例重症，也是5月18日以來新低。

指揮中心表示，今日新增之26,779例本土病例，12,476例男性，14,289例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,382例)，臺中市(3,408例)，高雄市(2,922例)，臺北市(2,848例)，桃園市(2,487例)，臺南市(1,882例)，彰化縣(1,336例)，屏東縣(969例)，雲林縣(788例)，新竹縣(710例)，宜蘭縣(705例)，苗栗縣(670例)，嘉義縣(565例)，新竹市(543例)，花蓮縣(541例)，南投縣(509例)，基隆市(397例)，臺東縣(346例)，嘉義市(333例)，金門縣(265例)，澎湖縣(149例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至7月16日，死亡日期介於7月7日至7月16日。

指揮中心說明，今日新增367例境外移入個案中，為202例男性，165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自美國(12例)、英國(7例)、越南(6例)、德國(4例)、澳大利亞(3例)、捷克及加拿大(各2例)、義大利、柬埔寨、香港、荷蘭、丹麥、日本、克羅埃西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另321例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月18日。