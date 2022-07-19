中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和D罩杯，還有173公分高挑身材，在啦啦隊中人氣相當火。有「極品大隻馬」、「青筋女神」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。她日前在粉專上傳一組照片，穿內衣裸露雙峰，引起網友熱議。

日前短今po出一組美照，原本陽光甜美的風格，被神秘魅惑的氛圍所取代。只見她一頭波浪長髮披肩，襯衫釦子全解開，僅穿一件裸色細肩帶蕾絲內衣，Bra疑似往下拉，一半以上胸呼差點跳出來，配上昏暗燈光及迷濛又略帶勾引的眼神，算是近期尺最勾魂的照片。

短今如今走黑暗魅惑風，引起網友大批讚賞。(圖/短今IG)

短今寫下：「直面自己的恐懼，遇到改變不了的問題，那就直球對決吧！放馬過來！關門放狗。」霸氣的宣言引來眾多網友留言:「老闆，辣度加到最滿」、「好性感的45度視線攝影」、「沒錯，錦囊打開（忍無可能無需再忍）」、「這樣的短今還是第一次見到」、「我都不敢直視」、「暗黑版短金」，照片超過1萬人按讚。

跟以往的清純性感的氛圍有所區別。(圖/短今 臉書)

事實上，短今在今年三月份時才發生被陌生男子偷拍，另一位成員希希在捷運站時被色狼偷拍，好在她及時發現不對勁，當場將噁男抓進警察局。本身常常當模特兒的短今，也呼籲呼籲大家若是遇此情況千萬不能姑息，絕對要抓到嫌犯，杜絕照片被散布的機會。