經歷了5個月纏鬥之後，在烏克蘭戰場前線的俄軍兵力已趨於緊張，由於後方補充兵源匱乏，莫斯科已修法讓40~65歲的中老年男性參軍，同時還大量召募6個月短期合同兵投入俄烏戰場。俄羅斯的動作在外界看來，與武器、後勤等戰爭要同等重要的兵源，已經窘態畢露。對普丁來說，這場準備不足、師出無名的戰爭即將轉入最後的敗戰階段。

俄軍在2月底3月初的俄烏戰爭初期遭到烏軍強硬抵抗，讓俄軍在北線基輔方向、東北線哈爾科夫與南線馬里烏波爾都造成不少損失。由於最初派往烏克蘭戰場上的是參加與白俄羅斯演習的部隊，人數約有16至19萬人，其中包括許多的義務兵，而法律上規定義務兵不能參加對外戰爭。在經歷初期戰場上的損失後，普丁對於派義務兵上戰場一事大發雷霆，這些毫無戰鬥經驗與足夠訓練的義務兵陸續被調回國內，以合同兵進行替補。後續激烈戰鬥出現傷亡後，補充兵源便成為問題。

俄羅斯發動烏克蘭戰爭造成不少傷亡，兵源短缺以致戰事遲滯，近來擴大召募合同兵。圖為俄軍平時在公共場所設置的召募站點。（圖／網路）

英媒BBC發現，今年3月，俄羅斯求職網站HeadHunter、SuperJob與國家就業中心上出現了數千個招募合同制軍事人員的招聘訊息。據初步統計，至少有7個在烏克蘭作戰的俄羅斯部隊發佈了招募2166名合同兵的廣告。據俄羅斯專事深度調查的網路媒體iStories指出，新招募的合同兵都是送往烏克蘭戰場，月薪3萬至7萬盧布（合台幣1.6萬至3.8萬元），比一般工資水平（2~3萬盧布）要高一些。

媒體引述軍事專家帕維爾．盧津的話說，大量召募新兵反映出戰場的損失，其中還有一些是原有合同兵服役時限到期結束而返回俄羅斯。而由於戰爭正在進行，願意在這時投入戰場的年輕人很少。

俄軍後方補充兵源不足，莫斯科已修法讓40~65歲的中老年男性參軍，同時還大量召募6個月短期合同兵投入俄烏戰場。（圖／網路）

英軍的情報研究專家指出，到了6月，俄軍隊不僅持續召募軍事人員，還開始召募醫生與護士，甚至是專業心理諮商人員與醫師。這是因為北線俄軍轉進烏東地區後，雙方進行的主要是砲戰，戰鬥愈發激烈，醫務人員的需求和負擔越來越大，士兵心理上受創也是個令人困擾的問題。截至6月中旬，粗略統計俄羅各州與聯邦共和國仍在進行召募的總人數約為22200名，這個數字一定比傷亡數字低，可以用於估算俄軍的傷亡狀況。

烏克蘭7/19發布的戰果稱，自開戰以來，已擊斃俄軍達38,550人。(圖／烏克蘭國防部）

俄媒iStories表示，從招聘網站招募只是一個較小的補充渠道，新增的合同兵源主要靠原有的義務兵中招募，這些正在服役的義務兵，被要求簽約成為合同兵的壓力很大。不過義務兵很少受到比較專業的訓練，這時前線缺員，即便簽了合同，來不及訓練就送到前線，這種狀況反而造成更多傷亡。據召募的細則稱，參戰的合同兵如果受重傷，可以獲得300萬盧布（約合台幣163萬元）撫恤金，如果死亡，家人可以獲700萬盧布（合台幣381萬元）。

俄羅斯杜馬提出《兵役義務與服役法》第34條修正案，允許40至65歲老年男性參軍。首批50-65歲參軍老年男性將在訓練1個月後加入俄太平洋艦隊155獨立海軍步兵旅。（圖／網路）

目前在烏克蘭戰場上的俄軍加上烏東親俄武裝部隊總數約有20萬餘人，西方情報機構估計，從開戰至7月初，俄軍陣亡約1萬餘人，負傷3萬餘人；烏東親俄勢力陣亡2400、負傷約9700。合計共有約6.6萬傷亡，減員比例已經不小，在應對愈來愈激烈的陸地戰爭上根本不夠用，導致俄軍幾次策劃的攻勢都未能獲得明確戰果。而俄羅斯現有的合同兵出動比例已高達7成，不得已只好放寬年齡限制，大量高薪招募6個月短期合同兵。

俄羅斯杜馬（聯邦議會）為此提出《兵役義務與服役法》第34條修正案，允許40至65歲老年男性參軍。俄媒報導說，俄海軍太平洋艦隊155獨立海軍步兵旅首先應用該修正案雇用一批50~65的退休老人組建老虎志願兵營，「經過1個月訓練後，獲得專門的海軍步兵貝雷帽，穿上象徵精銳部隊的海魂衫，投入到烏克蘭戰場」。

俄羅斯國民警衛隊被派往前線保護軍事資產與部隊搶奪到的財物，但身上只帶了頭盔與警棍，在半路上遭到烏軍伏擊造成78人死亡。（圖／網路）

如果60歲退休老人經過一個月訓練就能上戰場，那麼俄羅斯國民警衛隊開到前線做法就不足為奇了。俄羅斯獨立媒體網站MediaZona指出，為保護軍事資產與部隊搶奪到的財物，俄羅斯國民警衛隊成員一車一車地載往戰場，他們搭乘無裝甲的卡車，身上只帶了頭盔與警棍。結果警衛隊車隊半路上遭到烏軍伏擊，造成78人死亡，國民警衛隊內部也因此出現反彈，由此可見俄軍前線缺人的窘況。

俄媒指出，烏東主戰場的戰術其實相當簡單，就是步兵和無人機進行偵察，然後以炮兵摧毀敵方陣地，再以步兵配合坦克奪取陣地。但是現在俄軍炮火有絕對優勢，但戰事卻進展緩慢，主要是缺乏步兵來佔領敵方陣地，即便勉強佔領也守不住。

俄烏戰爭初期普丁幾乎每天都會談論戰事，但是隨著戰事膠著，普丁愈來愈少對戰爭發表意見，最長一次有長達2星期在公開談話中不觸碰俄烏戰爭議論。（圖／路透）

有媒體統計過，烏克蘭總統澤倫斯基幾乎每天都都媒體發話，或在網上呼籲國際增加對烏克蘭的支持，早期普丁也幾乎每天公開評論，後來談論戰事的次數愈來愈少，最長一次有長達2周時間未提及對烏克蘭戰爭，看來普丁也對於如何結束這場戰爭或找到下台階傷透了腦筋。從一開始批評北約東擴，接著要去納粹化、去軍事化，到現在為止開戰目的愈來愈模糊。一場準備不足就開打的戰爭，拖延了幾個月，愈打愈沒有目標，戰場上損失慘重，大量高級軍官與士兵陣亡、裝備被摧毀，遭全世界絕大多數國家譴責與抵制，這樣的困境恐怕是很難善了了。