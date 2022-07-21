宜蘭縣今年的模範公務人員與績優人員表揚活動，於昨(20日)登場，縣長特別在臉書分享「榮譽榜」，並說，「縣民的小事，就是我們的大事」，縣府團隊會更加努力，為幸福宜蘭加油。

林姿妙談到，今年的模範公務人員與績優人員表揚，自己因為確診的關係只能在線上恭喜大家，非常感謝大家齊心努力，一天當三天用，力拚宜蘭好生活，盡心執行與實踐達成目標，讓宜蘭變的更好。

今年度共有25人獲選模範公務人員及績優人員，林姿妙說，他們都是縣府各單位、所屬機關及鄉（鎮、市）公所遴選推薦，經縣府考績委員會評選後脫穎而出，也期勉其他同仁以獲選同仁為標竿，做好為民服務的工作，堅守崗位！

不只如此，林姿妙表示，勇於任事、積極創新、真誠用心，從一級主管，到基層約僱人員，大家不約而同都將榮耀歸功於團隊，一個人的力量或許不大，但縣政推動卻不能少了任何一顆螺絲釘，更感謝在背後默默支持的家人，是所有同仁最重要的後盾，謝謝你們的體諒與支持，加油！