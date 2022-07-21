搶父親節商機，知名冰淇淋品牌Haagen-Dazs今年以「我的最MAN老爸」為主題，推出4款呈現爸爸興趣與形象的冰淇淋蛋糕，包括結合近年的露營熱潮，全新推出迪士尼系列「米奇露營趣」，讓全家人感受露營時光。去年上市即好評不斷的「超級爸爸」今年亦回歸。此外，「Cool夏唐老鴨」，讓爸爸一秒感受夏天的好活力。喜愛打高爾夫的爸爸，則有「一桿進洞」可以選擇。

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Haagen-Dazs今年的主打款迪士尼系列蛋糕「米奇露營趣」，呈現米奇、布魯托與好友唐老鴨的快樂露營，喚起全家人一起歡聚的故事與回憶，送給熱愛露營及戶外活動的爸爸，父親節持續與家人創造美好時光。

2021年熱賣款「超級爸爸」今年父親節限定回歸！號稱爸爸的衣衫裡埋藏著「SUPER DAD」深藏不露的超能量，爸爸獨特的愛，不易說出口卻無比強大，除了趣味造型之外，也是可以一次嘗到不同口味的三層冰淇淋蛋糕。

迪士尼系列蛋糕「Cool夏唐老鴨」，採用鮮艷搶眼的配色呼應充滿活力的夏天，看到唐老鴨在游泳池開心玩耍的一天，令人彷彿也置身於涼爽泳池中的心曠神怡，適合獻給陽光活力型爸爸。「一桿進洞」精緻逼真的高爾夫球場造型蛋糕，讓人眼前為之一亮，青翠宜人的果嶺、樹木與草皮，讓人想起爸爸在球場上的英姿，將「一桿進洞」的幸運寓意，獻給最喜愛高爾夫的運動型爸爸。