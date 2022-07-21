番路鄉女青農江曉琪種出的洋香瓜不僅滋味甜美，個頭快比人頭大。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

番路鄉女青農江曉琪種出的洋香瓜滋味甜美，常供不應求。（番路鄉農會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉女青農江曉琪與先生經營農場多年，一直在尋找適合番路及自家農場栽植的作物，近年選定嘉義極光品種「超級卡蜜拉」網紋洋香瓜，當成夏季主力產品，種出的洋香瓜不僅滋味甜美，個頭快比人頭大，常常供不應求，江曉琪表示，要善用番路優質地理環境與氣候，種出「產期區隔」與「市場差異化」優質農產品，創造農業的春天！

難掩俠女氣質的江曉琪，出生在花蓮縣吉安鄉種植稻米、西瓜的農家，因母親希望她認真讀書，假日在田間幫忙成了喜好農務的她另類獎賞，繞台半圈到嘉義定居的她，與同樣是農2代的先生不但都畢業於嘉義大學農場管理系，之後江曉琪還拿到嘉大創意休閒觀光系碩士學位。

江曉琪說，要種出健康、安全又好吃的產品，不光是把植物種下那麼簡單，還了解氣候、土壤、化學、電機、昆蟲、植物生理等，現在更要學會拍照打卡、行銷農產品，18般武藝樣樣精。

江曉琪和先生目前把從農重心放在設施產業，生產彩色小番茄、玉女番茄及夏季甜主，網購宅配和實體通路收入比已達到8比2，雖銷售穩定，江曉琪仍期待能增加通路，主要是考慮到走宅配與消費者應對時間長，壓縮到生產管理與研究時間。

江曉琪和先生經營的「后羿農場」是品牌，也是農場名，江曉琪說，太陽是作物成熟的重要介質，取此名也是想種出如射下太陽般的炫麗產物，現在農場生產的超級卡蜜拉洋香瓜，常常還來不及申請「嘉義極光」品牌認証，就被消費者預購一空，得到消費者的認可，也讓她更堅信，能盡情揮灑的農場空間，就是她的江湖。