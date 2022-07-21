女星Apple（黃暐婷）和雙胞胎妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人目前都是各大綜藝節目常客；Apple最近到北海岸玩水，樂得製作短影片分享好心情，包緊緊浮潛裝也遮不住她逆天的白皙長腿，曼妙身材讓網友驚呼連連。

Apple平時給人優雅氣質形象，有別於妹妹傻大個的感覺，穿著方面也是走知性風格，近日她到北海岸打卡勝地鼻頭角水域玩；從她PO出的短影片中，四周都是人潮，天氣晴朗到她的眼睛無法完全睜大，還感受得到她出遊的好心情。

不過，雖然Apple臉戴口罩、穿了一套黑色浮潛裝，纖細的S曲線好身材直接一覽無疑，往下看露出她的一雙白皙美腿，且長又直相當逆天，從遠處看發現Apple幾乎是完美比例，令大票女粉絲羨慕不已。

不常展現身材的Apple，難得露出逆天長腿立刻讓網友暴動，「溫柔又好有氣質，這樣露剛剛好」、「身材太好了吧」、「女神美呆了，笑容甜死人」、「浮潛要注意安全喔，妳超有架勢的，一定沒問題」。