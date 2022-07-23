6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒之莫德納疫苗接種作業，從7月21日起實施，許多父母也在孩子接種後分享後續反應，藝人宋達民夫妻昨(22日)帶著4歲兒子接種疫苗，沒想到卻出現兩大反應，讓洪百榕看了大翻白眼。

洪百榕與老公宋達民帶著4歲兒子接種疫苗，出發前頻頻對他做足心理建設，也讓兒子知道若想要出去玩就得先乖乖打疫苗，沒想到接種疫苗那刻，卻想要臨陣脫逃，好在宋達民將他抱得緊緊的，才得以順利接種，沒想到兒子打完疫苗後，不僅手莫名其妙不能使用，就連腳也突然不能走，頻頻對著爸爸討抱。

宋達民夫妻帶著4歲兒子接種疫苗，出現兩大反應讓夫妻倆好氣又好笑。(中時資料照片）

兒子突如其來的舉動，讓洪百榕看了直呼：「十分離奇，媽媽只能在旁邊翻白眼」、「手腳都廢～癱軟～這到底是哪一招」，對此，宋達民回覆：「其實我看到他癱軟的手，都想頒獎給他了！最佳男主角」。

對此，網友紛紛留言：「祝福乖寶、沒有任何副作用、只有防護力」、「我兒子在學校打完兩劑了，回到家就一直炫耀他很勇敢沒有哭」、「我女兒前兩天也打完疫苗後，手也是舉不太起來」、「打完疫苗就整個脆弱症發作」、「只聽過手不能動，第一次聽到連腳也無法動，這是哪招啊」、「副作用=廢作用」、「演員的基因太強大了」、「打完針手真的很酸痛耶！也很想睡覺」、「乖寶真的很勇敢」。