馬來西亞網紅蕭佩兒(糖糖)有著不科學的誇張身材，超巨型上圍和翹臀，讓她拍照時一舉一動都充滿女人味，被網友封為「大馬波神」，近來她的言行越來越大膽，全身沒披任何上衣就跑到戶外，胸口更只有一小片布料遮住，一身清涼前來體驗搗麻糬的旅遊樂趣，解放胸圍的畫面被傳開，大批網友全都發暈。

蕭佩兒個性本就豪放不拘，想做什麼從不顧慮場合，近日她便曬出一段14秒短片，只見她身穿一套紫色比基尼，體驗手工製作麻糬，拿上木杵後十分用心製作，不僅用力敲打還上下蹦跳，然而她胸罩本就僅有一小片，根本承受不起她使用太多的力量，超巨上圍跟著一陣瘋狂彈跳，遊走在走光邊緣。

蕭佩兒原先形象清純，主要經營旅遊Vlog頻道，直到獲得國際性網紅獎項後，近年才越來越敢各種大膽尺度，吸引粉絲們的目光，成功讓她的IG飆破1867萬粉絲，被媒體和網友封為「大馬波神」，看在曾教過她的老師眼裡，不禁感到一陣訝異，困惑當年那個內向乖巧的女孩，為何竟然會消失不見。

擁有超巨胸器的她，還曾紅到美國去，受邀為《閣樓》雜誌拍攝封面照，卻引來網友批評太愛露的行為簡直傷風敗俗，過去兩次曾在越南、英國旅遊景點拍攝多張她認為的藝術創作，卻被當地人批評脫序又不尊重當地文化，不過仍有網友力挺她只是在「追求藝術」，引發網友的兩極討論。