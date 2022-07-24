教育部在6月9日的會議中說，從111學年起大專校院專案教師聘任比例超過6％就要凍漲，但才1個多月時間，7月21日又改為112學年起超過8％要凍漲。對於這樣的改變，大學表示「終於有喘一口氣的空間」，但教團則籲教育部「不要再讓私校靠聘大量專案教師來苟延殘喘」。

根據統計，106至109學年全國大專校院分別聘任2705、3097、3412及3747名專案教師，各占當年度全體專任教師數之5.91％、6.85％、7.64％及8.45％，呈現逐年增加現象。

專案教師通常一年一聘，工作較沒保障。監察院日前糾正教育部，大專校院聘愈來愈多專案教師，但此類教學人員相關權利義務欠缺制度性保障，不但影響教師個人工作權益，對於教學品質及校務推展亦有影響。

對此，教育部在6月9日提出因應方案，從111學年起，大專院校專案教師的比例若超過6％，則要凍漲；115學年起，需要調降至12％以下；120學年起，全面降至6％以下。

不過教育部在7月21日召集大學校長協會開會，表示將改為從112學年起，大專校院專案教師的比例若超過8％，則要凍漲；116學年起，需要調降至12％以下；120學年起，全面降至8％以下。跟6月9日的方案相比，推動時程延後1年，專案教師聘任比例從6％調升為8％。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，教育部站在保障教師權益的立場，主張大學要多聘專任教師，少聘專案教師。但站在學校的立場，年輕人進到大學後，若有更好經驗或想法，應該出去創業，造福更多人，專案教師可以滿足這方面的需求。

何明果說，減少聘任專案教師、改聘專案教師，對大學經營造成壓力，不過教育部顯然認為這項政策「勢在必行」，大學也只能無奈接受。不過教育部將推動時程往後延1年，聘任比例也從6％調整為8％，讓大學有「喘一口氣的空間」。

但全國私校工會理事長尤榮輝則說，許多私立大學為了減少經營成本，因此聘大量專案教師取代專任教師，教育部這次政策轉彎，顯然是跟私校生存需要相關。不過他認為，聘大量專案教師不是學校經營的正常手段，「教育部別再讓學校再靠專案教師來苟延殘喘」。