女星高慧君早年駐唱被知名音樂人賞識，簽下唱片約進入演藝圈，與張學友合唱經典情歌「你最珍貴」被大家熟識，後她嘗試轉往戲劇圈發展，以電視劇《美麗晨曦》奪下金鐘獎最佳女主角獎；去年她發現自己有眼疾問題，導致一年沒戲拍零收入，近期她終於下定決心，選擇開刀治療。

高慧君昨（23）日發文，開頭先感謝大家關心，並提起自己的疾病：「經過一年的理療、診治，我最後是決定開刀的。」她對網友和親朋好友私訊來的偏方表達謝意，雖然其中還有減重的偏方，無厘頭又溫暖讓高慧君坦言：「我放心裡，由衷感激大家想讓我快快恢復的心」，談起做決定的心情，高慧君直言：「開刀總是逼不得已的最下策。我會怕。但我選擇信任。信任醫生、信任主」

她曾表示因為左右眼球一高一低斜視嚴重，由於不想讓大家看到驚悚畫面，才會用面紗遮住左眼，不過因為眼睛分開幅度已屆緊繃狀態，過去一年各種求醫，也讓自己學到另一種生活態度。高慧君從病中學到「只要是人生，都會遇見一些難以想像的事。拉起自己不陷入負能量的侵蝕，也是一種鍛鍊。每個人都不容易。」

同是原住民歌手的Abao阿爆和台語歌手孫淑媚留言祝福「為姐祈禱，一定康復喔」、「姐，早日康復」許多網友也送上祝福「一切都會順利的」、「主必醫治」、「姊姊開刀順利，平安康復！」、「不要擔心，我們為妳禱告喔！」有網友邀請高慧君去靜養一陣子，高慧君回應「開刀前很多檢查要做啦」