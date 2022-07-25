萬安演習將於今日（25日）下午1點30分至2點登場，北部包含宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市，明日（26日）演習包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市，後天（27日）演習包含台南市、高雄市、屏東縣，最後於（28日）演習包含花蓮縣、台東縣與外離島。

國防部發言人也在臉書特別強調，本次演習將進行「防空警報」測試，並透過手機傳送「空中威脅告警簡訊」，收到簡訊時，千萬不要驚慌！

警報發布後，人車實施管制，另臺北市本次將實施「車停人疏散」演練，請民眾依引導進行疏散避難。飛機、船舶、高鐵、鐵路、捷運、高速公路車輛＂正常行駛＂，出站及下交流道後，仍須接受引導進行疏散避難。

另外特別注意台北市首度實施「車停人疏散」演練，警報發布後，行駛中車輛要靠邊停，人必須離開車子且配合疏散，若不願配合，最重可開罰15萬元。而學校、公司行號、商家、場館、工廠、居家者及其他活動場所應關緊門窗（簾）、關閉室內燈源、避免人員進出，並配合演習中的交通管制。