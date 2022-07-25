民眾黨平鎮區市議員參選人曾姸潔曾是業餘模特兒，她大秀美腿教拍美照吸引眾人目光。(曾姸潔提供／呂筱蟬桃園傳真)

民眾黨平鎮區市議員參選人曾姸潔曾是業餘模特兒，身高177公分擁有一雙美麗長腿，素人參選的她，在跑行程拜票之餘不忘展現自己搞笑個性，由於近來網路直播帶貨夯，她在網路教學如何成為上鏡直播主，親自示範一步步教學如何拍出長腿美照，吸引眼球讓她打開知名度。

曾姸潔身材高挑，曾是業餘模特兒的舊照，也被國民黨桃園市議員詹江村挖出來ｐｏ上網路，更直呼「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」她擁有環境工程學博士學歷、高考及格，再加上177公分的身高，出現在選舉活動場所常吸引目光，這次又因為趣味指導有意成為直播主的民眾如何擺拍美腿照，雖然是素人參選知名度也漸漸打開，實力不容小覷。

曾姸潔表示，雖然不見得每個人都有一雙修長的美腿，仍可透過拍攝的技巧，達到長腿的效果，首先是盡量把單腿伸直拉長、身體轉前，再跨過前腿往前拉，讓四肢都出現在鏡頭前。第二個動作是跪姿、除了背挺直、腿要拉長、盡量前後腿拉開，才有張力，畫面會很漂亮。第三個動作高腳椅坐姿，一腳上抬另一腳向側邊拉直，表現出差異對比，「表情要很欠打，越欠打越好」，就可以拍出很美的照片。