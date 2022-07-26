在網路上自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，一舉一動都常引發熱烈討論，不久前甚至豁出去拍謎片，成功拉抬人氣；但近日傳出鄧佳華找到新工作「大樓保全」，外界對於他沒繼續當男優很訝異，今（26日）鄧佳華在臉書針對此事回應了，坦承要工作支撐生活。

鄧佳華先前曾在「日月光集團」工作，結果因為考試沒通過5天就離職，之後短暫在網紅連千毅旗下工作，待一段時間後轉戰當本土AV男優，成功引起話題；23日鄧佳華透露自己有了新工作，在台北且自稱「是守護居民的工作」，似乎是當保全，該消息曝光後引起網友熱議，沒想到他不當AV男優了。

今（26日）鄧佳華在臉書曬出穿著保全制服的自拍照，沒多久終於對換工作一事發聲，他說自己是一個負責任的男人，也是需要一份踏實的工作支撐生活，但也表示「AV的夢想會繼續前進」，間接否認退出本土AV界的傳聞。

不少網友看完鄧佳華的一席話，紛紛發表感想，「加油偶像」、「好想住有佳華當管理員的社區」、「加油欸，不要又做沒幾天」、「正面的想法」；但也有一些人認為鄧佳華可能會像上次去日月光工作一樣，做幾天就離職，完全不看好。