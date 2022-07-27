的綠舞國際觀光飯店與「黑RURU CAFE」聯袂推出「咩！綠舞黑皮萌一夏」一泊二食住房專案，「黑RURU CAFE」以真實版的英國動畫笑笑羊肖恩——瓦萊黑鼻羊全身黑白配為創意，店內設計裝潢以時尚細膩的黑白元素為主軸，戶外區則以現代主義的清水模表現極簡質樸魅力，以藍天白雲作襯及隔壁的金黃稻田提供用餐客人欣賞四季更迭的美景變幻。

「黑RURU CAFE」在餐點上也貫徹了黑色巧思，主廚首推選用美國特級牛肉搭配手作黑色漢堡的「經典雙層起司牛肉漢堡」及「BBQ手撕豬肉起司堡」入口肉汁飽滿搭配濃郁起司，每一口都是經典好滋味；嚴選當季時蔬及根莖類烹製「炭烤蔬菜溫沙拉附手作麵包」健康優活好養生；「經典炸雞雙拼」；以墨魚及竹炭秘製麵糊酥炸「經典炸雞雙拼」兼具視覺與味覺的炸雞絕對需要先拍美照再開動！「黑RURU CAFE」在夏日炎炎推出各種好看又消暑的特調氣泡飲，大推成人專屬的奶酒特調「Nice to meet you」及酸甜沁涼的「通靈美莓」。

以道地日式體驗著稱的綠舞國際觀光飯店全新推出穿梭復古的「大正浪漫1912」誠邀旅客搖身一變置身大正時期的摩登女郎，重溫大正繁榮浪漫的美好光景。日本大正時代受到19世紀以歐洲為中心所發展而來的浪漫主義影響，女性自主意識抬頭及借鏡西洋的新時代理念得以盛行。綠舞飯店專研考究和洋兼容的大正風尚，打造復古洋派的沉浸式大正浪漫空間，所有家具燈飾的佈置到擺件配飾如復古洋傘、古典精裝書、手提包等皆經過悉心搭配，還原大正時期的完整面貌。

此專案7月28日 起開放訂購，四人入住平均每人只要NT$3175起。入住日期為8月15日至10月31日 ，專案二食享飯店自助早餐及「黑RURU CAFE」午餐享主打黑色系主食及特調飲品各一，與可愛的黑鼻羊近距離互動合照；搶先體驗全新「大正浪漫1912」換穿大正精美服飾穿梭領略日本大正風華(價值$699／位)；套房或Villa房型再加贈和菓子或抹茶體驗二選一(價值$499／位)。

綠舞表示，入住皆可暢遊園區與可愛萌寵們進行親密餵食互動、還可參觀亞洲首站「2022 I draw PEACE 世界兒童藝術接力展-台灣站」於綠舞飯店美術館舉辦，欣賞來自世界各地兒童的精選畫作，一起透過畫展將此美好和平信念永續傳遞。歡迎大家趁著悠遊國旅補助期間出遊度假放鬆，搶先打卡即將爆紅社群的全新地標——黑RURU CAFE，讓可愛的黑鼻羊萌翻這個夏日。