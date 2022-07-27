真的會嚇壞！「新竹市浪愛傳遞協會」理事長邵柏森接獲緊急救援通報，有米克斯被「殘忍割喉」棄置在垃圾堆裡，沒想到真相居然大翻轉，更讓許多網友忍不住嘴角失守，笑說「把我的眼淚還來」。

日前邵柏森在臉書粉絲專頁《邵柏森-虎哥救援大小事》發文表示，收到社區幹事的緊急通報，在垃圾間裡面發現有犬隻慘遭惡人割喉殺害，棄屍在垃圾桶內，住戶一看嚇壞，馬上打電話尋求協助，甚至還找來桃園市議員彭俊豪幫忙，請求警方處理。

新竹市浪愛傳遞協會收到通報，表示有狗被割喉棄屍，後來發現只是虛驚一場。（圖／翻攝自邵柏森-虎哥救援大小事臉書）

出乎意料的是，社區熱心住戶及總幹事再次下樓確認時，發現只是虛驚一場，垃圾桶內躺著的是一個印刷逼真的狗狗抱枕，讓眾人瞬間鬆一口氣，邵柏森也笑說，「還好沒有犬隻受害，放抱枕的人要打包好，別嚇人啦」。

有網友貼出同款抱枕，外型十分逼真，狗狗的眼睛似乎在盯著人看。（圖／翻攝自邵柏森-虎哥救援大小事臉書）

邵柏森緊繃的情緒瞬間豁然開朗，他表示，雖然是烏龍一場，但還是很感謝每位幫忙注意及幫助的人。而這則貼文曝光後，也引發網友熱議，「看到照片我也當真了…還好有看完全文」、「住戶真的好可愛！寧願雞婆一點，也不要錯失任何被救援的機會」、「還我眼淚來啦XD」、「看起來真的很像！好驚悚」。